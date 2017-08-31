"Türk pasaportu olana bilet satmayın!"

Akşam gazetesinin haberine göre, Devler Ligi'nde deplasmana taraftar götürmeyecek olan Kartal, UEFA'nın "Sizin sorumluluğunuz ortadan kalkmaz" çıkışına karşı, "Türk pasaportu taşıyan kişilere bilet satmayın" uyarısı yapacak.

Beşiktaş'ın geçen sezon Lyon maçında çıkan olaylar yüzünden aldığı "Ertelemeli 2 yıl men cezası" başını ağrıtmaya devam ediyor. Devler Ligi'nden önemli bir gelir sağlayan ve marka değerini büyütüp, dünya kulübü olma yolunda önemli adımlar atan Beşiktaş yönetimi herhangi bir kazayla karşılaşmamak için işi sıkı tutuyor. UEFA ile bu konuda temasta olan yönetim, kura çekiminin hemen ardından "Deplasman maçlarına taraftar götürmeyeceğiz" şeklinde yönetim kurulu kararı aldı. Bu karar resmi siteden de yayınlanarak, olası bir ceza ihtimaline karşı ilk adım atılmış oldu.

UEFA'DAN SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ

Ancak UEFA, yönetimin aldığı bu kararın Beşiktaş'ın sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını bildirdi. Bu konuda UEFA ile yapılan görüşmelerde, Avrupa'daki maçlara Beşiktaş taraftarının kendi organizasyonları dışında bilet alıp, girebileceği uyarısı yapıldı. Buna karşı Beşiktaş'ın sorumlu tutulmaması istendi. Ancak UEFA'dan şok bir cevap geldi: "Böyle bir durumda kulüpler sorumludur. UEFA sorumlu olamayacağına göre iki kulübün sorumluluğu ortadan kalkmaz. Bizim bu konuda olay çıkartan taraftarın Beşiktaşlı olmadığını tespit etme güçlüğümüz var."

İLETİŞİM KANALLARINDAN ÇAĞRI

Bu cevap üzerine Beşiktaş yönetimi şu önemli kararları aldı: "Biz hiçbir şekilde taraftarların maçlara girmesinde kolaylık göstermeyeceğiz. Tam tersine gazetelerde ve sosyal medyadan gidilmemesi için çağrılar yapacağız. Buna rağmen statlara gidebilecek, olay çıkartıp Beşiktaş'ın ceza almasını isteyecek provakatif gruplara karşı da dikkatli olacağız. Porto, Monaco ve Leipzig kulüplerine maçlardan önce resmi yazı yazacağız. Türk pasaportu taşıyan taraftarlara bilet satılmaması konusunda uyarılarımızı yapacağız. Bayram sonrası yapılacak yönetim toplantısında bu konudaki detayları belirleyeceğiz."