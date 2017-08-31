 Taraftar gitmese de taraftardan sorumlu – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Taraftar gitmese de taraftardan sorumlu

    Taraftar gitmese de taraftardan sorumlu
    BEŞİKTAŞ yönetimi, geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla bu sezon Avrupa Kupaları'nda oynayacakları maçlara taraftar götürmeme kararını UEFA'ya resmen bildirdi.

    Fakat burada yeni bir sıkıntı meydana gelirken; spor hukukçuları özellikle Leipzig'le Almanya'da oynanacak maça dikkat çektir: "Fransa'da Beşiktaş'ın istemi dışında gelen Türk taraftarların çıkardıkları olaylar yüzünden malum ceza geldi. Beşiktaş yönetimi şimdi taraftar götürmeme kararı aldı. Ancak; sözgelimi Almanya'da yaşayan, Alman kimliği olan birçok Türk var ve bunlar Leipzig maçına bilet alacak. Burada çıkaracakları olaydan da UEFA yine Beşiktaş'ı sorumlu tutacaktır. Dikkatli olmaları gerekiyor."
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:48
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