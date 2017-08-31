Resmen takımdan ayrıldı
Beşiktaş transferin ardından Andreas Beck ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Federasyonun internet sitesinde ayrılığın resmiyet kazandığı görülüyor.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:33
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Beşiktaş Cenk'in alternatifini belirledi
Toplam 6
Yorum
ozi aynen Serdar AZMUND cenkden daha iyidir
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"İyi yolda ilerliyoruz"
Toplam 2
Yorum
erol he doğrudur sizler yönetemeyenler olarak iyi yoldasınızdır.bizim derdimiz Trabzonspor.bu takım bjk,fb,gs,başakşehir,GÖZTEPEYİ geçemiycek.
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Cenk Tosun'un kararı
Toplam 8
Yorum
Gs halil 12 m paund müthiş rakam ama doğruyu konuşalım cenk premier topçusu değil satılırsa rakam süper beşiktaş için
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