Resmen takımdan ayrıldı

Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Andreas Beck, Stuttgart'a transfer oldu. Siyah Beyazlı takım 3 sezon önce Hoffenheim'dan kadrosuna kattığı Beck'i 2.25 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a yolladı.Beşiktaş transferin ardından Andreas Beck ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Federasyonun internet sitesinde ayrılığın resmiyet kazandığı görülüyor.