 Resmen takımdan ayrıldı – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Resmen takımdan ayrıldı

    Resmen takımdan ayrıldı
    Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Andreas Beck, Stuttgart'a transfer oldu. Siyah Beyazlı takım 3 sezon önce Hoffenheim'dan kadrosuna kattığı Beck'i 2.25 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a yolladı.

    Beşiktaş transferin ardından Andreas Beck ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Federasyonun internet sitesinde ayrılığın resmiyet kazandığı görülüyor.


    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:33
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