 Pepe zirveye oturdu – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    zirveye oturdu

    Pepe zirveye oturdu
    Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe, siyah- beyazlı forma altında gösterdiği performansıyla kalitesini bir kez daha kanıtladı. Marcelo'nun gitmesinin ardından savunmanın yeni sigortası olan Portekizli yıldız, hava toplarındaki üstünlüğü ile rakiplerini adeta silip süpürdü. Kantal'ın yeni dinamosu , çıktığı 11 hava topunun 10'unda başarılı olurken; %95'lik bir yüzde yakalayarak bu alanda zirveye oturdu.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:28
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