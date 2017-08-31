Pepe zirveye oturdu
Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe, siyah- beyazlı forma altında gösterdiği performansıyla kalitesini bir kez daha kanıtladı. Marcelo'nun gitmesinin ardından savunmanın yeni sigortası olan Portekizli yıldız, hava toplarındaki üstünlüğü ile rakiplerini adeta silip süpürdü. Kantal'ın yeni dinamosu Pepe, çıktığı 11 hava topunun 10'unda başarılı olurken; %95'lik bir yüzde yakalayarak bu alanda zirveye oturdu.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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