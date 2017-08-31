Medel hazır değil!
Beşiktaş'ın İnter'den transfer ettiği Gary Medel için, "Şili Milli takımında oynayacak durumda değil" yorumları yapılıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in henüz ilk 11'de şans vermediği yıldız oyuncunun, Milli takım kampındaki performansı da yeterli görülmedi. Medel, Beşiktaş formasıyla sadece 1 maçta 17 dakika şans bulabildi. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ise 10 maçta da 90 dakika forma giymişti.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:28
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