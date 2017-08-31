İskeletini bozmamak doğru karar

Eski yönetici Levent Erdoğan, Güneş’in yenilere yeri geldikçe şans vermesini doğru hamle olarak yorumladı

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Levent Erdoğan, teknik direktör Şenol Güneş'in yeni transferlere fazla şans vermemesi nedeniyle eleştirilmesini 'haksızlık' olarak yorumladı. Beşiktaş'ın geçen seneye oranla bu sezon oynadığı ilk 3 maçtaki oyunun kendisini tatmin etmediğini belirten Erdoğan, "Geçen seneye benzemediğimizi hissettirdi. Herhalde ilerleyen haftalarda daha sağlıklı top oynama şansına sahip olacağız. Bu şekilde devam ettiğimiz takdirde şampiyonluğumu yakalamamız zor olur. Ama Şenol Güneş'in takımı toparlayacağını düşünüyorum. Şenol hoca, yeni oyuncuları da herhalde ağırlıklı iskeleti bozmamak açısından yeri geldikçe deneyecektir" diye konuştu.



Lucescu kendi seçmeli!

Levent Erdoğan, Milli takımda yaşanan Oğuzhan Özyakup krizi ile ilgili de şu yorumu yaptı: "Lucescu, iyi bir hocadır ama tesir altında kalmaması lazım. Her ne kadar Oğuzhan değerli ve milli takıma layık bir oyuncuysa da Lucescu bunu kendi iradesiyle seçmeli. Kendi iradesini aşacak bir baskıyla Lucescu yönetilmeye çalışıldığı takdirde ondan beklenen performans alınamaz. Bu müdahaleyi doğru bulmuyorum."