Dalgalanmalı dönemi atlattı

Türk futbolunun önemli isimlerinden Teknik Direktör Yücel İldiz, Beşiktaş'ın gündemi hakkında HABER1903'e konuştu. İldiz, "Şampiyon kadro duruyor, yeni alınan oyuncular var. Bunların şampiyon kadroya girmesi ve hazır olması kolay olmuyor. Bir adaptasyon süreci var. Beşiktaş, dalgalanmalı hazırlık dönemini atlattı gibi gözüküyor. Alınan 7 puan iyi, ayrıca hiç puan kaybedilmeyecek diye bir şey yok. Beşiktaş'ta işler yolunda gidiyor" dedi. YÜCEL İldiz, Milli Takım'da yaşanan Oğuzhan Özyakup konusu ile ilgili de şu yorumu yaptı: "Orada 'atlama' söz konusu oldu. Lucescu, 'Sadece aptallar fikir değiştirmez' diyor, bu da her şeyi ifade ediyor. Bence bir hata oldu."