 Cenk Tosun İngiltere yolcusu – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    İngiltere yolcusu

    Cenk Tosun İngiltere yolcusu

    BEŞİKTAŞ transferde yine hareketli günler yaşıyor. Andreas Beck için Alman ekibi Stuttgart 2 milyon Euro'ya ile anlaşan Siyah Beyazlılar golcü oyuncusu 'u da İngiltere'ye göndermek üzere.

    Dün Cyrstal Palace ve Newcastle tarafından menajer aracılığı ile sözlü olarak iletilen 9 milyon Pound'a ulaşan tekliflerin resmi olarak ulaştırılmasını isteyen yönetime İngiliz ekipleri resmi tekliflerini yaptı. İlk etapta Şenol Güneş'in de isteği doğrultusunda bu teklifleri reddeden Siyah Beyazlılar Cyrstal Palace'ın teklifini yükseltmesi ile 'u satma konusunda karar aşamasına geldi.İngiliz ekibi, Beşiktaş'ın istediği olan 12.5 milyon Pound'a çıkarsa bu transferin gerçekleşme ihtimali bir hayli yüksek olacak.

    Ancak bu transferin sonuçlanması Cenk Tosun'un gün içinde vereceği karar ve Beşiktaş'ın da gün içinde yapacağı santrafor transferine göre netlik kazanacak.Çünkü İngiltere'de transfer sezonu yarın akşam biteceği için Cenk kararını akşama kadar vermek zorunda.Diğer yandan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi için kesin oyuncu listesini de 2 gün içinde Uefa'ya bildirmek zorunda.Ve bu durum acil bir şekilde santrafor transferi yapılması anlamını taşıyor.

    Cenk Tosun'un Cyrstal Palace'a gitmesi halindeki transfer adayları arasında Krasnodar forması giyen Smalov'ın yanısıra Aboubakar, Demba Ba ve Mario Gomez gibi isimler santrafor adayları olarak yine öne çıkıyor.

    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:04
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