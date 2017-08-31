Beşiktaş'tan sağ bek operasyonu
Andreas Beck'in Stuttgart'a transfer olması sonrası Beşiktaş'ta transfer için hareketli saatler yaşanıyor.
Siyah beyazlı ekip, Beck'in Stuttgart'a transferinin ardından sağ bek pozisyonu için hemen arayışlara başladı.
Beşiktaş'ın aday listesindeki ilk isim ise Gençlerbirliği kaptanı Ahmet Oğuz.
Beşiktaş yönetiminin Ahmet Oğuz'un transferi için temasa geçtiği öğrenilirken siyah beyazlı ekip, imza için 1.5 milyon euro'luk bütçe ayırdı.
Gençlerbirliği altyapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Ankara temsilcisiyle 35 mücadelede görev aldı, 2 gol attı, 1 de asist yaptı.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:31
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Fırtına'dan Yusuf Yazıcı hamlesi
Toplam 6
Yorum
naxar etme insallah rabbim nazarlardan korur seni. nazar edenler calisin sizin de olur. hep destek tam destek ma sha allah sana y. yazici
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Fırtına'dan Yusuf Yazıcı hamlesi
Toplam 6
Yorum
Sosa oynayacaksa Yusuf YAZICI oynamayacaksa verin Beşiktaş'a parlatsın 20 milyon Euro'ya satın.
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Emre Mor Celta Vigo'ya imzayı attı
Toplam 27
Yorum
turk sami en bos adam sensin
Beşiktaş'tan sağ bek operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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