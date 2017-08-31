 Beşiktaş'tan sağ bek operasyonu – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'tan sağ bek operasyonu

    Beşiktaş'tan sağ bek operasyonu

    Andreas Beck'in Stuttgart'a transfer olması sonrası Beşiktaş'ta transfer için hareketli saatler yaşanıyor.

    Siyah beyazlı ekip, Beck'in Stuttgart'a transferinin ardından sağ bek pozisyonu için hemen arayışlara başladı.

    Beşiktaş'ın aday listesindeki ilk isim ise Gençlerbirliği kaptanı Ahmet Oğuz.

    Beşiktaş yönetiminin Ahmet Oğuz'un transferi için temasa geçtiği öğrenilirken siyah beyazlı ekip, imza için 1.5 milyon euro'luk bütçe ayırdı.

    Gençlerbirliği altyapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Ankara temsilcisiyle 35 mücadelede görev aldı, 2 gol attı, 1 de asist yaptı.

    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:31
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'tan sağ bek operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.