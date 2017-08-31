Beşiktaş'tan sağ bek operasyonu

Siyah beyazlı ekip, Beck'in Stuttgart'a transferinin ardından sağ bek pozisyonu için hemen arayışlara başladı.

Beşiktaş'ın aday listesindeki ilk isim ise Gençlerbirliği kaptanı Ahmet Oğuz.

Beşiktaş yönetiminin Ahmet Oğuz'un transferi için temasa geçtiği öğrenilirken siyah beyazlı ekip, imza için 1.5 milyon euro'luk bütçe ayırdı.

Gençlerbirliği altyapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Ankara temsilcisiyle 35 mücadelede görev aldı, 2 gol attı, 1 de asist yaptı.