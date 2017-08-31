 Beşiktaş'tan Beck'e teşekkür mesajı – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Beşiktaş'tan Beck'e teşekkür mesajı

    Beşiktaş'tan Beck'e teşekkür mesajı

    Beşiktaş, Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan oyuncuları için teşekkür mesajı yayınladı.

    Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın geçtiğimiz iki sezonda kazandığı Süper Lig şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan, sahada gösterdiği özveriyle herkesin takdirini toplayan, karakteriyle ve davranışlarıyla taraftarlarımızın haklı sevgisini kazanan ile yollarımız ayrıldı. Andreas Beck'e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz" denildi.
    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:24
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