Beşiktaş'ın rakibinden transfer
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, Bayer Leverkusenli Kevin Kampl ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, Bayer Leverkusen'de forma giyen Sloven oyuncu Kevin Kampl'ı kadrosuna kattı.
Leipzig Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Sloven oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyen Kampl için Bayer Leverkusen'e 20 milyon avro bonservis bedelinin yanı sıra performansa dayalı bir miktar daha ödeme yapacak.
Sloven oyuncu, Bayer Leverkusen formasıyla 73 maçta 6 gol kaydetti.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:23
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"Bundan sonrası önemli"
Toplam 1
Yorum
Sezer Federasyon hemen yeni kural getirmeli bir teknik drektor bir sezonda bir takim calistirmali yoksa gidenler belli degil ama gelenler bellii
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Asamoah isyanda
Toplam 4
Yorum
buğra atasoy adamı bekletmelerinin manası yok bu adam istemediği takımda kalsa asla başarılı olamaz boşuna tutmayın hadi yollayın bize iş uzamasın
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Galatasaray, Asamoah'ı bitirdi!
Toplam 24
Yorum
buğra atasoy bu kadroyu ağzım açık izliyorum
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