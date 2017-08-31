 Beşiktaş'ın rakibinden transfer – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    'ın rakibinden transfer

    Beşiktaş'ın rakibinden transfer

    'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden , Bayer Leverkusenli Kevin ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

    Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden , Bayer Leverkusen'de forma giyen Sloven oyuncu Kevin 'ı kadrosuna kattı.

    Leipzig Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Sloven oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Alman basınında yer alan haberlere göre, 'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyen Kampl için Bayer Leverkusen'e 20 milyon avro bonservis bedelinin yanı sıra performansa dayalı bir miktar daha ödeme yapacak.

    Sloven oyuncu, Bayer Leverkusen formasıyla 73 maçta 6 gol kaydetti.

    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:23
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