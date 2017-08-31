Beşiktaş Cenk'in alternatifini belirledi
Beşiktaş, Cenk Tosun takımdan ayrılırsa yerini Fedor Smolov ile doldurmayı planlıyor.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'a İngiltere'den teklif gelmesinin ardından Siyah Beyazlılar'da forvet arayışı başladı.
Beşiktaş, Cenk'in ayrılma ihtimaline karşın alternatifleri belirledi. Kara Kartal'ın listesinde ilk sırada Rusya'da Krasnodar forması giyen Fedor Smolov var.
Geçtiğimiz sezon Rusya Premier Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu olan Smolov ile CSKA Moskova, Zenit ve Wolfsburg'un da ilgilendiği öne sürüldü.
Rus Milli Takımı'nın da formasını giyen 27 yaşındaki oyuncunun bu 4 takım arasından tercih yapması bekleniyor.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:27
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Jasweqe Sevindirici bir haber Türkiye'ye gelmek istemeyen ve paragöz olan bu adamı ben istemiyorum. Zorla güzellik olmaz gelse de faydası dokunmaz.
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 2
Yorum
sporcu çok isabetli olmuş,ikinci RVP vakası yaşamak istemiyoruz..Türkiyeyi demir atılacak son Liman değildir.
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Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 7
Yorum
sporcu Salih 10 maç ilk 11 de oynarsa geleceğin 10 numarası olur.sadece benim temennimdir.Allah yardımcısı olsun.başarılar Salih UÇAN Utandır bizi.
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