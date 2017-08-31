Beşiktaş Cenk'in alternatifini belirledi

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'a İngiltere'den teklif gelmesinin ardından Siyah Beyazlılar'da forvet arayışı başladı.

Beşiktaş, Cenk'in ayrılma ihtimaline karşın alternatifleri belirledi. Kara Kartal'ın listesinde ilk sırada Rusya'da Krasnodar forması giyen Fedor Smolov var.

Geçtiğimiz sezon Rusya Premier Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu olan Smolov ile CSKA Moskova, Zenit ve Wolfsburg'un da ilgilendiği öne sürüldü.

Rus Milli Takımı'nın da formasını giyen 27 yaşındaki oyuncunun bu 4 takım arasından tercih yapması bekleniyor.



