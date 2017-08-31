 Beşiktaş Cenk'in alternatifini belirledi – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    Cenk'in alternatifini belirledi

    Beşiktaş Cenk'in alternatifini belirledi

    , Cenk Tosun takımdan ayrılırsa yerini Fedor ile doldurmayı planlıyor.

    'ta Cenk Tosun'a İngiltere'den teklif gelmesinin ardından Siyah Beyazlılar'da forvet arayışı başladı.

    Beşiktaş, Cenk'in ayrılma ihtimaline karşın alternatifleri belirledi. Kara Kartal'ın listesinde ilk sırada Rusya'da Krasnodar forması giyen Fedor var.

    Geçtiğimiz sezon Rusya Premier Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu olan Smolov ile CSKA Moskova, Zenit ve Wolfsburg'un da ilgilendiği öne sürüldü.

    Rus Milli Takımı'nın da formasını giyen 27 yaşındaki oyuncunun bu 4 takım arasından tercih yapması bekleniyor.

    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:27
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