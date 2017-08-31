Andreas Beck Stuttgart'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Andreas Beck, Stuttgart'a transfer oldu. Siyah Beyazlı takım 3 sezon önce Hoffenheim'dan kadrosuna kattığı Beck'i 2.25 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a yolladı.Beşiktaş transferin ardından Andreas Beck ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.







Stuttgart kampına katıldı

Bugün İstanbul'dan ayrılan Andreas Beck, ayağının tozuyla yeni takımının kampına katıldı. Disipliniyle siyah-beyazlı taraftarların takdirini toplayan Alman futbolcu, ülkesine gider gitmez soluğu Stuttgart'ın tesislerinde aldı ve resmi sözleşmeyi imzalar imzalamaz salonda bireysel çalışma gerçekleştirdi.



Geri döndüğüm için mutluyum

Stuttgart ile sözleşme imzalayan Beck de kısa bir açıklama yaparken ''Stuttgart'a döndüğüm için çok mutluyum. Geri dönmek benim için çok duygusal oldu. Hep birlikte yeni başarılara imza atacağımıza eminim'' ifadelerini kullandı.





"Başka bir takım için Beşiktaş'ı bırakmazdım"

Alman futbolcu, Beşiktaş'lı taraftarlar için sosyal medya hesabından bir veda yazısı paylaştı. Beşiktaş ve İstanbul benim ikinci evim oldu diyen Beck, kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullandı:



"Harika geçen iki yılın ardından Beşiktaş ve Istanbul'a veda ediyorum. Sadece saha içinde değil, güncel yaşantımda da çok güzel anlar yaşadığım iki yıl oldu. Bu kadar sıcak şekilde beni aranızda kabul ettiğiniz icin size sonsuz minnettarım. Sportif olarak bu iki yılda iki şampiyonluk ve sayısız önemli galibiyetleri birlikte kutladık, sevincimizi paylaştık. Benim için en az bunlar kadar önem arz eden bir şey varsa, bu dönem içinde çok önemli arkadaşlıklar edinmem oldu. Ailem ve benim için İstanbul ikinci evimiz oldu ve bu hep böyle kalacak. Bu şehrin ve bu kulübün her zaman taraftarı kalacağım.

Ama bununla birlikte yeni maceramı da iple çekiyorum. Stuttgart'a dönmek benim için duygusal bir husus. Başka bir takım için Besiktas'ı bırakmazdım. Futbolcu olarak Stuttgart'ta büyüdüm. Kulübün son yıllardaki gelişimini takip ettim ve geçen sezon Bundesliga'ya çıkma mücadelesini heyecanla yakından takip etmiştim. Bölgedeki heyecan olağanüstü ve motive edici. Bunun tekrar bir parçası olmak güzel bir duygu. Başarılı olmak için elimden geleni yapacağım. Görüşmek üzere. Sevgiler, Andi"