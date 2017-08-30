 Yenilere ‘dev’ prova – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Yenilere ‘dev’ prova

    Yenilere ‘dev’ prova

    Yeni transferler , ve Medel’in; Şampiyonlar Ligi’nde 13 Eylül’de oynanacak Porto maçı öncesinde Karabük’e karşı ilk 11’de oynamaları bekleniyor

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli ara sonrasında kadroda yeni transferlere yer açacak. Tecrübeli çalıştırıcının, bu sürede uyum sürecini tamamlamasını beklediği Medel, Lens ve Negredo'yu, Şampiyonlar Ligi'nde 13 Eylül'de oynanacak Porto maçı öncesi Karabükspor mücadelesinde sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi. 'i Kasımpaşa karşılaşmasında 16 dakika, 'i ise 17 dakika görevlendiren Güneş, Alvaro 'yu da 3 maçta da sonradan oyuna alıp toplamda 29 dakika süre tanımıştı.

    ve Medel'i Bursaspor karşılaşmasında yedek kulübesinde bekleten şampiyon teknik adam, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Büyük isimler büyük performanslar gösterirse formayı kapabilir" diyerek henüz 90 dakika için hazır olmadıklarını belirtmişti. Tecrübeli teknik adamın, milli arada oyuncularının form olarak zirveyle çıkmasını beklediği ve Karabükspor maçında bu üç isme kadroda yer açacağı öğrenildi.

    ŞİLİLİ YILDIZ KRİZ ÇIKARDI
    Şilili transfer , Bursaspor karşılaşmasında kendisini ısınmaya gönderen ancak oyuna almayan teknik direktör Güneş'e tepki göstermişti. 30 yaşındaki futbolcu maç devam ederken soyunma odasına gitmiş, sonrasında kulüp çalışanlarının müdahalesinin ardından sahaya geri dönmüştü.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:46
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