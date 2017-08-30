Yenilere ‘dev’ prova
Yeni transferler Negredo, Lens ve Medel’in; Şampiyonlar Ligi’nde 13 Eylül’de oynanacak Porto maçı öncesinde Karabük’e karşı ilk 11’de oynamaları bekleniyor
Lens ve Medel'i Bursaspor karşılaşmasında yedek kulübesinde bekleten şampiyon teknik adam, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Büyük isimler büyük performanslar gösterirse formayı kapabilir" diyerek henüz 90 dakika için hazır olmadıklarını belirtmişti. Tecrübeli teknik adamın, milli arada oyuncularının form olarak zirveyle çıkmasını beklediği ve Karabükspor maçında bu üç isme kadroda yer açacağı öğrenildi.
ŞİLİLİ YILDIZ KRİZ ÇIKARDI
Şilili transfer Gary Medel, Bursaspor karşılaşmasında kendisini ısınmaya gönderen ancak oyuna almayan teknik direktör Güneş'e tepki göstermişti. 30 yaşındaki futbolcu maç devam ederken soyunma odasına gitmiş, sonrasında kulüp çalışanlarının müdahalesinin ardından sahaya geri dönmüştü.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:46
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 16
Yorum
Ulaaaan Bu adam bizimle dalga geciyo
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"Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez"
Toplam 8
Yorum
thebarbaros güzel bir söz ama sen de çok akıllı olduğun için fikrini değiştirmedin, nasıl baskı yediğini ve kararını bundan sonra değiştirdiğini gördük
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 27
Yorum
FB İKİLİ ÖN LİBERO OLMAZSA ANCAK ADAM OLUR BU TAKIM OZAN KOY ÖNÜNDE GUİLAONA VE FRED SAĞ KANAT VE FORVET DE ŞART DİKİNE OYNAYACAK ADAM YOK
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