 Tam 10 milyon Pound! – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Tam 10 milyon Pound!

    Tam 10 milyon Pound!

    İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan 'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun'a 10 milyon Pound'luk dev teklif.

    Vida transferine odaklanan 'ta sürpriz bir gündem daha oluştu. Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'a Ada'dan resmi teklif geldi.

    Newcastle United ile Crystal Palace, Cenk Tosun için rekabete girdi. İlk davranan Crystal Palace, Beşiktaş'a 10 milyon pound'luk teklifte bulundu.

    İngiliz ekibi, bu transfer için Cenk Tosun'a 2.5 milyon euro teklif yaptı. Yönetim, gelen bu teklifin ardından çizilecek yol haritasını kendi arasında görüşüyor.

    Vida ve Sosa transferleri Cenk Tosun'da yaşanacak gelişmelere bağlı.

    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:39
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