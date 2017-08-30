Tam 10 milyon Pound!
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun'a 10 milyon Pound'luk dev teklif.
Vida transferine odaklanan Beşiktaş'ta sürpriz bir gündem daha oluştu. Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'a Ada'dan resmi teklif geldi.
Newcastle United ile Crystal Palace, Cenk Tosun için rekabete girdi. İlk davranan Crystal Palace, Beşiktaş'a 10 milyon pound'luk teklifte bulundu.
İngiliz ekibi, bu transfer için Cenk Tosun'a 2.5 milyon euro teklif yaptı. Yönetim, gelen bu teklifin ardından çizilecek yol haritasını kendi arasında görüşüyor.
Vida ve Sosa transferleri Cenk Tosun'da yaşanacak gelişmelere bağlı.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:39
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G.Saray'dan Çizme'ye çıkarma
Toplam 7
Yorum
FAIK GEREKLI 11 as yabanci cok super. GALATASARAYDA. Turk kosamiyor.topla oynamasini bilmiyor.selcuk.yasin.sinana .serdara.ahmete. bu takim kalmasin.
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G.Saray'dan Çizme'ye çıkarma
Toplam 7
Yorum
HULYA ANGARALI ULUS CEBECI CANKAYA LA BIZE HERYER ANGARA ISE GALATASARAYDA BIZE BIR DUNYA TAKIMI 11 YABANCI BIZI SAMPION YAPACAK.GOMIS 45 GOL BEKLIYORUZ.
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“F.Bahçe için NBA'i reddettim”
Toplam 2
Yorum
Whisperer Çünkü biz, Avrupa'nın en büyüğüyüz; biz FENERBAHÇE'yiz!!!
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