'Talisca' ucuza gitti!

Kars'ın Digor ilçesinden hayvan pazarına getirilen ve pazarın kralı olarak adlandırılan yaklaşık bir tonluk "Talisca" isimli boğa 15 bin 500 liraya satıldı.

1 tonu bulan kilosu ile dikkat çeken 'Talisca'nın satış fiyatı, 'Ucuza gitmiş' şeklinde yorum yapılmasına neden oldu.