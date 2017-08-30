 'Talisca' ucuza gitti! – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    'Talisca' ucuza gitti!

    'Talisca' ucuza gitti!

    Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, Kars'ta 'Talisca' isimli boğa 15 bin 500 liraya satıldı.

    Kars'ın Digor ilçesinden hayvan pazarına getirilen ve pazarın kralı olarak adlandırılan yaklaşık bir tonluk "Talisca" isimli boğa 15 bin 500 liraya satıldı.

    1 tonu bulan kilosu ile dikkat çeken 'Talisca'nın satış fiyatı, 'Ucuza gitmiş' şeklinde yorum yapılmasına neden oldu.

    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:32
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