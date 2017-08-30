'Talisca' ucuza gitti!
Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, Kars'ta 'Talisca' isimli boğa 15 bin 500 liraya satıldı.
Kars'ın Digor ilçesinden hayvan pazarına getirilen ve pazarın kralı olarak adlandırılan yaklaşık bir tonluk "Talisca" isimli boğa 15 bin 500 liraya satıldı.
1 tonu bulan kilosu ile dikkat çeken 'Talisca'nın satış fiyatı, 'Ucuza gitmiş' şeklinde yorum yapılmasına neden oldu.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:32
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Beşiktaş'ta prim krizi
Toplam 7
Yorum
fanatik gördük belhandayı
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Yıldız isim M. United ile görüşmeye gitti
Toplam 1
Yorum
bjk 1903 real madrd herhalde barcelenoya çalıışıyor şaka gibi ronaldodan sonra en iyi oyuncusu garet bale yi sudan ucuz mencester unitede satıyorlar
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Emenike’den yine hayır yok
Toplam 1
Yorum
Mehmet Fenerbahce kurban kesmelidir bu problemli insandan kurtuldugu icin
'Talisca' ucuza gitti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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