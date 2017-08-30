 Sergen bizi adeta öldürdü – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    bizi adeta öldürdü

    Sergen bizi adeta öldürdü
    Chelsea ve Hollanda Milli Takımı'nın efsane golcüsü Hasselbaink, 2003'te Beşiktaş'ın Chelsea'yi Londra'da yendiği Şampiyonlar Ligi grup maçında Yalçın'ın defansı öldürdüğünü itiraf etti. Efsane golcü, "Beşiktaş'a kaybettik, sanırım 2-0'dı. Sergen büyük oyuncuydu, gol atmıştı. Defansı öldürmüştü, hatırlıyorum" ifadelerini kullandı. , Beşiktaş ve G.Saray'dan teklif aldığını itiraf etti.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:33
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