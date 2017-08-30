Orman'dan Sosa'ya şartlı 'Evet'
İtalyan devi Milan'da forma giyen Arjantinli yıldız Jose Sosa için Fikret Orman'dan açıklama geldi.
Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala, Tolgay Arslan'ın ayrılma ihtimalinin gündeme gelmesi sonrası orta saha için alternatif isim arayan Beşiktaş'ta Sosa gelişmesi yaşanıyor.
Milan'da aradığını bulamayan Jose Sosa için olumlu görüş belirten Fikret Orman transfer konusunda şartlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
2016-17 sezonu başında terörü bahane ederek Türkiye'den ayrılan Sosa hakkında yönetim kurulu üyeleriyle konuşan Orman'ın "Bonservisini bedelsiz alır, gelir özür diler ve bizim şartlarımızı kabul ederse transferine onay veririm" dediği öğrenildi.
Trabzonspor'un da transfer listesindeki Sosa için kulübü 5.5 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş, bordo mavili ekiple yapılan görüşmelerde 4 milyon euro'ya kadar inmişti.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:38
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Domagoj Vida haftaya kaldı
Toplam 1
Yorum
kartal vida come to beşiktaş
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Yanal uyaracak
Toplam 1
Yorum
ged 61 ersun yanal öncelikle kendisine çeki düzen vermeli..oynadığımız futbol,yanlış 11 ler,maçı okuyamama ve hatalı oyuncu değişiklikleri...
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İzin sona erdi çalışma vakti
Toplam 2
Yorum
Comolokko61 Takım iyi bi izin haketmişti ama;(
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