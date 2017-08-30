 Kayseri biletleri satışta – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Kayseri biletleri satışta

    Kayseri biletleri satışta
    BEŞİKTAŞ, milli maçlar nedeniyle verilen arada 2 Eylül cumartesi 19.00'da Vodafone Park'ta Kayserispor ile hazırlık maçı oynayacak. Biletler bugün saat 14.00 itibarıyla satışta olacak. Batı (Numaralı) ve (Doğu Kapalı) tribünleri için satışa sunulacak biletlerin fiyatları şöyle: Kategori 1 - 60 TL, Kategori 2 - 55 TL, VIP 100 TL, 1903 Tribün Biletleri 100 - 140 TL.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:00
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