Kayseri biletleri satışta

BEŞİKTAŞ, milli maçlar nedeniyle verilen arada 2 Eylül cumartesi 19.00'da Vodafone Park'ta Kayserispor ile hazırlık maçı oynayacak. Biletler bugün saat 14.00 itibarıyla satışta olacak. Batı (Numaralı) ve (Doğu Kapalı) tribünleri için satışa sunulacak biletlerin fiyatları şöyle: Kategori 1 - 60 TL, Kategori 2 - 55 TL, VIP 100 TL, 1903 Tribün Biletleri 100 - 140 TL.