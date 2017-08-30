Kartal 3 yılda değerini katladı

Beşiktaş yönetimi son üç yıldır rutin olarak futbolcu lisans hakları ve marka değerlendirme raporu aldı.

Uluslararası bir bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan raporda; futbolcu lisans haklarının değeri hesaplandı. İki sezon önce oyuncuların değeri 100 milyon TL barajını aşarken, rakam bu sezon ise 200 milyon TL'nin üzerine çıktı. Süper Ligin en değerli oyuncusu olarak dikkat çeken Talisca'ya en düşük 18 milyon TL, en yüksek ise 29 milyon TL değer biçildi. Yine ligin en değerli Türk oyuncusu olan Oğuzhan'a ise en düşük 16 milyon TL, en yüksek ise 30 milyon TL değer tespiti yapıldı. Yedek kaleci Utku için bile en düşük 1.5 milyon TL, en yüksek 5 milyon TL'lik fiyat belirlendi.