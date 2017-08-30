Gökhan Gönül koşulara başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda yer alan Cenk Tosun, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Aras Özbiliz, Matej Mitrovic, Pepe, Quaresma, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar katılmadı.

Gökhan Gönül takımdan ayrı olarak bireysel programı doğrultusunda çalışırken, Dusko Tosic salonda antrenman yaptı.

Siyah-beyazlılar antrenmanda, istasyon ve şut çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Futbolcular, son bölümde ise orta ve frikik çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı.

Hazırlık maçında 2 Eylül Cumartesi günü Vodafone Park'ta Kayserispor'la karşılaşacak Beşiktaş, çalışmalarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.