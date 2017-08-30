Gökhan Gönül koşulara başladı
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda yer alan Cenk Tosun, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Aras Özbiliz, Matej Mitrovic, Pepe, Quaresma, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar katılmadı.
Gökhan Gönül takımdan ayrı olarak bireysel programı doğrultusunda çalışırken, Dusko Tosic salonda antrenman yaptı.
Siyah-beyazlılar antrenmanda, istasyon ve şut çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Futbolcular, son bölümde ise orta ve frikik çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı.
Hazırlık maçında 2 Eylül Cumartesi günü Vodafone Park'ta Kayserispor'la karşılaşacak Beşiktaş, çalışmalarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:14
-
Beşiktaş o isme gelen teklifi geri çevirdi
Toplam 1
Yorum
Bence Ne gerek var ? Sahte Forvet Oynat O bile 9 Gol Dan Fazla yapar bence üste Lens ve babel Forvet oynabilliyor
-
Tam 10 milyon Pound!
Toplam 10
Yorum
kuarizma haklısın iyi para ama vagner love 33 cenk tosun 26 yaşında böyle de bir durum var
-
Ümit Özat neden gitti?
Toplam 15
Yorum
idiris afiyetler olsun hocam yarasınnnnnnnnnnnnn
Gökhan Gönül koşulara başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.