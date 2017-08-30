 Gabriel Paletta sürprizi – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    sürprizi

    Gabriel Paletta sürprizi
    Arjantin'in Indipendiente kulübünün ikinci başkanı Noray Nakış, Süper Lig ekiplerinin transferi gündeminde olan Arjantin asıllı İtalyan stoper Gabriel Paletta ve transfer gündemine ilişkin Radyospor'da Özgür Sancar'a konuştu. "Palletta ile görüştüm, yakın dostlarım var" diyen Nakış, "Oyuncunun isteği önemlidir. Türkiye'de oynamak için arzusu var. Kendisinin Beşiktaş ile görüştüğünü, hatta Trabzon'un da ilgilendiğini biliyorum. Milan gibi bir takımda oynayan bir oyuncu. Hangi kulüp çabuk davranırsa, o oyuncuyu alacaktır" ifadelerini kullandı.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:32
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