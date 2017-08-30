Domagoj Vida haftaya kaldı
Kartal’ın gözdesi Hırvat stoper, “Dinamo Kiev ile yıl sonuna kadar sözleşmem sürüyor ama teorik olarak önümüzdeki hafta değişiklik olabilir” diyerek transfer döneminin son günü 8 Eylül’ü işaret etti
UKRAYNA EKİBİ ÇOK ZORLUYOR
Ukrayna ekibi, Domagoj Vida'nın Ocak ayında serbest kalacak olmasına rağmen, Beşiktaş ile anlaşmaya yanaşmıyor. Dinamo Kiev, siyah beyazlıların 1 milyon euro + kaleci Denys Boyko teklifini kesin olarak geri çevirmese de; henüz kabul de etmedi. Vida'yı kadrosuna katarak transferi kapatmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, bu gelişme üzerine 8 Eylül'e kadar bekleme kararı aldı. Transfer döneminin tamamlanacağı 8 Eylül'den önce Dinamo Kiev ile anlaşılamaması halinde Hırvat futbolcu Ocak'ta bonservis bedeli ödenmeden Beşiktaş'a katılacak.
SURKİS: PARA KAZANMAK VİDA'NIN EN DOĞAL HAKKI
Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, Vida ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Ukrayna basınına konuşan Surkis, Vida ile sözleşme şartlarını konuştuklarını belirtirken, "Görünen o ki ona bizden daha fazla para veren kulüpler var. Onu suçlama hakkım olduğunu düşünmüyorum, çünkü 4 sene boyunca büyük bir iştah ve güvenle forma giyen Vida mümkün olduğu kadar fazla para kazanmak isteyecektir. Eğer onu şimdi almak isterse bonservis için oturur konuşuruz, eğer olmazsa Vida kışın geleceğini şekillendirecektir" diye konuştu.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:19
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 16
Yorum
Ulaaaan Bu adam bizimle dalga geciyo
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"Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez"
Toplam 8
Yorum
thebarbaros güzel bir söz ama sen de çok akıllı olduğun için fikrini değiştirmedin, nasıl baskı yediğini ve kararını bundan sonra değiştirdiğini gördük
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 27
Yorum
FB İKİLİ ÖN LİBERO OLMAZSA ANCAK ADAM OLUR BU TAKIM OZAN KOY ÖNÜNDE GUİLAONA VE FRED SAĞ KANAT VE FORVET DE ŞART DİKİNE OYNAYACAK ADAM YOK
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