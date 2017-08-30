 Domagoj Vida haftaya kaldı – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    haftaya kaldı

    Domagoj Vida haftaya kaldı

    Kartal’ın gözdesi Hırvat stoper, “Dinamo Kiev ile yıl sonuna kadar sözleşmem sürüyor ama teorik olarak önümüzdeki hafta değişiklik olabilir” diyerek transfer döneminin son günü 8 Eylül’ü işaret etti

    Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için tüm gücüyle uğraştığı Domagoj Vida transferinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Tecrübeli oyuncuyla prensip anlaşmasına varan, ancak kulübü Dinamo Kiev ile aradaki pürüzleri bir türlü çözemeyen siyah-beyazlılar, yaptıkları son tekliften geri adım atmadı ve beklemeye geçti. Bu arada ilginç bir son dakika gelişmesi yaşandı... Hırvatistan Milli Takımı kampında konuşan Vida, "Dinamo ile yaptığım sözleşme yılın sonuna kadar geçerli. Şimdiye dek hiç kimseyle anlaşmadım. Fakat her şey Başkan Surkis'e bağlı. Teorik olarak önümüzdeki hafta bazı değişiklikler olabilir" diyerek transfer döneminin son günü olan 8 Eylül tarihini işaret etti.

    UKRAYNA EKİBİ ÇOK ZORLUYOR
    Ukrayna ekibi, 'nın Ocak ayında serbest kalacak olmasına rağmen, Beşiktaş ile anlaşmaya yanaşmıyor. Dinamo Kiev, siyah beyazlıların 1 milyon euro + kaleci Denys Boyko teklifini kesin olarak geri çevirmese de; henüz kabul de etmedi. Vida'yı kadrosuna katarak transferi kapatmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, bu gelişme üzerine 8 Eylül'e kadar bekleme kararı aldı. Transfer döneminin tamamlanacağı 8 Eylül'den önce Dinamo Kiev ile anlaşılamaması halinde Hırvat futbolcu Ocak'ta bonservis bedeli ödenmeden Beşiktaş'a katılacak.

    SURKİS: PARA KAZANMAK VİDA'NIN EN DOĞAL HAKKI
    Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, Vida ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Ukrayna basınına konuşan Surkis, Vida ile sözleşme şartlarını konuştuklarını belirtirken, "Görünen o ki ona bizden daha fazla para veren kulüpler var. Onu suçlama hakkım olduğunu düşünmüyorum, çünkü 4 sene boyunca büyük bir iştah ve güvenle forma giyen Vida mümkün olduğu kadar fazla para kazanmak isteyecektir. Eğer onu şimdi almak isterse bonservis için oturur konuşuruz, eğer olmazsa Vida kışın geleceğini şekillendirecektir" diye konuştu.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:19
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