 Derbi maçta geri dönecek – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Derbi maçta geri dönecek

    Derbi maçta geri dönecek
    Sağ kaval kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı ödemi nedeniyle 3 Ağustos'ta ameliyat olan milli yıldız Gökhan Gönül'ün, F.Bahçe derbisinde sahada olabileceği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun beklenenden hızlı bir sürede gelişme kaydettiği ve 2-3 hafta içinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi. , geçtiğimiz hafta düz koşulara başlamıştı.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:33
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