 Demba Ba gelirse Pektemek gidecek – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    gelirse Pektemek gidecek

    Demba Ba gelirse Pektemek gidecek

    Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek'in durumu, Senegalli forvet 'ya bağlı..

    Siyah-beyazlılar transferinde Çin kulübü Shanghai'dan yanıt bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, Çin ekibinin kiralama bedeli talep etmemesi durumunda Ba'yı 1 yıl kiralanacak. Senegalli gelirse, Göztepe ve Kayserispor'un teklifte bulunduğu Mustafa Pektemek'in gitmesine izin verilecek.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:35
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