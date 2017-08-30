Beşiktaş'ta prim krizi
Geçen sezon kazanılan şampiyonlukla 3. yıldızı takan Beşiktaş'ta kişi başı 300 bin TL olan şampiyonluk primlerinin hala yatırılmaması sıkıntı yarattı.
Habertürk'ün haberine göre, son 2 sezonu mutlu sonla noktalayan Beşiktaş'ta geçen sezonun şampiyonluk primlerinin halen ödenmemesinin sıkıntısı yaşanıyor. Bugüne kadar maddi konularda oyunculara karşı bütün sorumluluklarını yerine getiren Fikret Orman yönetimi, son şampiyonluğun primleri için ise kaynak bulamadı.
YABANCILAR PRİMLERİ İSTİYOR
Adam başı 300 bin TL olan primlerin en geç sezon başlarken ödeneceğini hesaplayan oyuncular ise umduğunu bulamadı. Özelikle yabancı oyuncuların konuyu sık sık dillendirmeye başladıkları ve "Şampiyonluk primi normalde sezon sonu ödenir. Yönetim iyi niyetle çalışıyor. Bugüne kadar bütün sorumluluklarını da yerine getirdiler. Ama şampiyonluk primleri konusunda hiçbir açıklama yapılmadı. Hak etti- ğimiz paraları almak istiyoruz. Yönetimin bu sorunu bir an evvel çözeceğini umuyoruz" dedikleri öğrenildi.
ORMAN SÖZ VERDİ
Başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş arasında yapılan son toplantıda da bu konunun gündeme geldiği bildirildi. Başkan Orman'ın, bütçe yaratıp kısa süre içinde bütün ödemeleri yapacaklarını söylediği ifade edildi.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:24
-
Dönüm noktası Östersunds
Toplam 5
Yorum
buğra atasoy tudor sabırından dolayı kazandı kocaman gibi terslemedi kimseyi soruları cevapsız bırakmadı mükaafatını alıyor şimdi de arkanadayız tudor
-
"Türkçe öğrenmeyi çok istiyorum"
Toplam 2
Yorum
caner abi sen Türkçe öğrenme git top oyna kanat oynuyor daha atak bindirmesi-depar yok, alın bunu sağ beke........ LENS ayarında kanat istiyoruz.
-
Pas rekortmeni
Toplam 8
Yorum
kaleci berke özer fenere alınmalı..
Beşiktaş'ta prim krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.