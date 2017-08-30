Beşiktaş'ta prim krizi

Habertürk'ün haberine göre, son 2 sezonu mutlu sonla noktalayan Beşiktaş'ta geçen sezonun şampiyonluk primlerinin halen ödenmemesinin sıkıntısı yaşanıyor. Bugüne kadar maddi konularda oyunculara karşı bütün sorumluluklarını yerine getiren Fikret Orman yönetimi, son şampiyonluğun primleri için ise kaynak bulamadı.

YABANCILAR PRİMLERİ İSTİYOR

Adam başı 300 bin TL olan primlerin en geç sezon başlarken ödeneceğini hesaplayan oyuncular ise umduğunu bulamadı. Özelikle yabancı oyuncuların konuyu sık sık dillendirmeye başladıkları ve "Şampiyonluk primi normalde sezon sonu ödenir. Yönetim iyi niyetle çalışıyor. Bugüne kadar bütün sorumluluklarını da yerine getirdiler. Ama şampiyonluk primleri konusunda hiçbir açıklama yapılmadı. Hak etti- ğimiz paraları almak istiyoruz. Yönetimin bu sorunu bir an evvel çözeceğini umuyoruz" dedikleri öğrenildi.

ORMAN SÖZ VERDİ

Başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş arasında yapılan son toplantıda da bu konunun gündeme geldiği bildirildi. Başkan Orman'ın, bütçe yaratıp kısa süre içinde bütün ödemeleri yapacaklarını söylediği ifade edildi.