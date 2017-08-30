Beşiktaş'ta flaş ayrılık
Beşiktaş'ın sağ beki Andreas Beck, Bundesliga takımlarından Stuttgart'a transfer oldu.
Alman futbolcu 2 milyon Euro bonservis karşılığında Bundesliga ekibine satıldı.
Gökhan Gönül'ün uzun süreli sakatlığı sonrasında, elde kalan tek orjinal bek olan Beck yerine siyah-beyazlıların kısa zamanda bir transfer yapması bekleniyor.
Sağ bek yokluğunda bu bölge için Dusko Tosic, Adriano ve Medel gibi isimleri Şenol Güneş geçici alternatif olarak belirledi.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:04
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