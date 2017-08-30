 Beşiktaş'ta flaş ayrılık – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'ta flaş ayrılık

    Beşiktaş'ta flaş ayrılık

    Beşiktaş'ın sağ beki , Bundesliga takımlarından Stuttgart'a transfer oldu.

    Alman futbolcu 2 milyon Euro bonservis karşılığında Bundesliga ekibine satıldı.

    Gökhan Gönül'ün uzun süreli sakatlığı sonrasında, elde kalan tek orjinal bek olan Beck yerine siyah-beyazlıların kısa zamanda bir transfer yapması bekleniyor.

    Sağ bek yokluğunda bu bölge için Dusko Tosic, Adriano ve Medel gibi isimleri Şenol Güneş geçici alternatif olarak belirledi.

    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta flaş ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.