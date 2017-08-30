Beşiktaş'ta flaş ayrılık

Alman futbolcu 2 milyon Euro bonservis karşılığında Bundesliga ekibine satıldı.

Gökhan Gönül'ün uzun süreli sakatlığı sonrasında, elde kalan tek orjinal bek olan Beck yerine siyah-beyazlıların kısa zamanda bir transfer yapması bekleniyor.

Sağ bek yokluğunda bu bölge için Dusko Tosic, Adriano ve Medel gibi isimleri Şenol Güneş geçici alternatif olarak belirledi.