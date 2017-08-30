Beşiktaş o isme gelen teklifi geri çevirdi

Milli ara nedeniyle verilen iznin ardından hazırlıklarına başlayan Beşiktaş 11 milli futbolcusundan yoksun çalışmalarına devam ediyor.

LENS VE NEGRODO'YA ÖZEL İLGİ

Oğuzhan, Caner, Cenk, Aras, Medel, Atiba, Mitrovic, Pepe ve Quaresma'yı milli takımlarına gönderen Beşiktaş'ta Utku ve Orkan'da Ümit milli takım'da görev alacak. Özellikle takıma yeni katılan isimlerin uyum sorununu çözmeyi hedefleyen Şenol Güneş, Lens ve Negredo ile özel olarak ilgilenecek.

Ayrıca milli takımlardaki futbolcuların performansını da yakından takip edecek olan deneyimli çalıştırıcı, teknik ekibinden de bu oyuncular hakkında rapor isteyecek.



TRANSFER ÇALIŞMALARI DA DEVAM EDİYOR

Transfer çalışmalarına da devam eden Beşiktaş yönetimi, Domagoj Vida'dan haber beklerken, gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerde…Kadrodaki şişkinlik nedeniyle Aras, Pedro, Milosevic ve Boyko altyapı ile çalışmalarına devam ederken, bu oyunculara henüz ciddi bir teklifin gelmemesi yönetimi düşündürüyor.

Bu oyuncuları takımdan göndererek hem yabancı sayısını hem de yıllık maliyetleri düşürmeyi hedefleyen yönetim, gelecek tekliflere de kolaylık gösterecek.



MUSTAFA PEKTEMEK'E GELEN TEKLİF GERİ ÇEVRİLDİ

Ayrıca geçtiğimiz sezonu Medipol Başakşehir'de geçirdikten sonra takıma geri dönen Mustafa Pektemek'e de birçok teklifin geldiği; ancak santrfor sayısının yetersiz olmasından dolayı yönetimin gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.