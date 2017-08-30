Beşiktaş o isme gelen teklifi geri çevirdi
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve kadrodaki şişkinliği oyuncu göndererek çözmeye çalışan Beşiktaş, Mustafa Pektemek'e gelen teklifi geri çevirdi.
Milli ara nedeniyle verilen iznin ardından hazırlıklarına başlayan Beşiktaş 11 milli futbolcusundan yoksun çalışmalarına devam ediyor.
LENS VE NEGRODO'YA ÖZEL İLGİ
Oğuzhan, Caner, Cenk, Aras, Medel, Atiba, Mitrovic, Pepe ve Quaresma'yı milli takımlarına gönderen Beşiktaş'ta Utku ve Orkan'da Ümit milli takım'da görev alacak. Özellikle takıma yeni katılan isimlerin uyum sorununu çözmeyi hedefleyen Şenol Güneş, Lens ve Negredo ile özel olarak ilgilenecek.
Ayrıca milli takımlardaki futbolcuların performansını da yakından takip edecek olan deneyimli çalıştırıcı, teknik ekibinden de bu oyuncular hakkında rapor isteyecek.
TRANSFER ÇALIŞMALARI DA DEVAM EDİYOR
Transfer çalışmalarına da devam eden Beşiktaş yönetimi, Domagoj Vida'dan haber beklerken, gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerde…Kadrodaki şişkinlik nedeniyle Aras, Pedro, Milosevic ve Boyko altyapı ile çalışmalarına devam ederken, bu oyunculara henüz ciddi bir teklifin gelmemesi yönetimi düşündürüyor.
Bu oyuncuları takımdan göndererek hem yabancı sayısını hem de yıllık maliyetleri düşürmeyi hedefleyen yönetim, gelecek tekliflere de kolaylık gösterecek.
MUSTAFA PEKTEMEK'E GELEN TEKLİF GERİ ÇEVRİLDİ
Ayrıca geçtiğimiz sezonu Medipol Başakşehir'de geçirdikten sonra takıma geri dönen Mustafa Pektemek'e de birçok teklifin geldiği; ancak santrfor sayısının yetersiz olmasından dolayı yönetimin gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:52
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G.Saray'dan Çizme'ye çıkarma
Toplam 7
Yorum
FAIK GEREKLI 11 as yabanci cok super. GALATASARAYDA. Turk kosamiyor.topla oynamasini bilmiyor.selcuk.yasin.sinana .serdara.ahmete. bu takim kalmasin.
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G.Saray'dan Çizme'ye çıkarma
Toplam 7
Yorum
HULYA ANGARALI ULUS CEBECI CANKAYA LA BIZE HERYER ANGARA ISE GALATASARAYDA BIZE BIR DUNYA TAKIMI 11 YABANCI BIZI SAMPION YAPACAK.GOMIS 45 GOL BEKLIYORUZ.
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“F.Bahçe için NBA'i reddettim”
Toplam 2
Yorum
Whisperer Çünkü biz, Avrupa'nın en büyüğüyüz; biz FENERBAHÇE'yiz!!!
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