Beşiktaş, Inter'den 10 milyon € istedi

Siyah beyazlılarla 5 yıllık sözleşmeye imza atan 27 yaşındaki yıldız oyuncuya talip olan Arsenal ve Inter fırsat kollarken Beşiktaş'ın transfer için temasa geçen İtalyan devinden 10 milyon euro (41 milyon TL) talep ettiği öğrenildi.

Kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakan Tolgay'ın anlaşma sağlanması halinde takımdan ayrılabileceği bildirildi.

Beşiktaş formasıyla 4 sezonda 76 maçta görev alan ve bu karşılaşmaların 47'sine ilk 11'de başlayan Tolgay Arslan 2 gol kaydetti.