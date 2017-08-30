 Beşiktaş, Inter'den 10 milyon € istedi – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş, Inter'den 10 milyon € istedi

    Beşiktaş, Inter'den 10 milyon € istedi

    Beşiktaş'taki son iki sezonda gösterdiği performansla yükselen bir grafik çizen Tolgay Arslan'a Avrupa devlerinin olan ilgisi gün geçtikçe artıyor.

    Siyah beyazlılarla 5 yıllık sözleşmeye imza atan 27 yaşındaki yıldız oyuncuya talip olan Arsenal ve Inter fırsat kollarken Beşiktaş'ın transfer için temasa geçen İtalyan devinden 10 milyon euro (41 milyon TL) talep ettiği öğrenildi.

    Kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakan Tolgay'ın anlaşma sağlanması halinde takımdan ayrılabileceği bildirildi.

    Beşiktaş formasıyla 4 sezonda 76 maçta görev alan ve bu karşılaşmaların 47'sine ilk 11'de başlayan Tolgay Arslan 2 gol kaydetti.

    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:38
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