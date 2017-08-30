Beşiktaş, Inter'den 10 milyon € istedi
Beşiktaş'taki son iki sezonda gösterdiği performansla yükselen bir grafik çizen Tolgay Arslan'a Avrupa devlerinin olan ilgisi gün geçtikçe artıyor.
Siyah beyazlılarla 5 yıllık sözleşmeye imza atan 27 yaşındaki yıldız oyuncuya talip olan Arsenal ve Inter fırsat kollarken Beşiktaş'ın transfer için temasa geçen İtalyan devinden 10 milyon euro (41 milyon TL) talep ettiği öğrenildi.
Kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakan Tolgay'ın anlaşma sağlanması halinde takımdan ayrılabileceği bildirildi.
Beşiktaş formasıyla 4 sezonda 76 maçta görev alan ve bu karşılaşmaların 47'sine ilk 11'de başlayan Tolgay Arslan 2 gol kaydetti.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:38
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Dönüm noktası Östersunds
Toplam 5
Yorum
buğra atasoy tudor sabırından dolayı kazandı kocaman gibi terslemedi kimseyi soruları cevapsız bırakmadı mükaafatını alıyor şimdi de arkanadayız tudor
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"Türkçe öğrenmeyi çok istiyorum"
Toplam 2
Yorum
caner abi sen Türkçe öğrenme git top oyna kanat oynuyor daha atak bindirmesi-depar yok, alın bunu sağ beke........ LENS ayarında kanat istiyoruz.
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Pas rekortmeni
Toplam 8
Yorum
kaleci berke özer fenere alınmalı..
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