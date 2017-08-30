 Beck'in yerine Gary Medel – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Beck'in yerine

    Beck'in yerine Gary Medel
    Siyah-beyazlılarda Alman savunma oyuncusu Andreas Beck'in gönderilebileceği öğrenildi. sezon başından bu yana bekleneni veremeyen, hatta son Bursa maçında formasını Adriano'ya kaptıran Beck'in gitmesine teknik heyet de onay verdi. Eğer Alman oyuncu gönderilir ve leni transfer yapılamazsa, bu pozisyonunda kullanılacak.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:02
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