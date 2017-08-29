 Rakip Kayseri maç cumartesi – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Rakip Kayseri maç cumartesi

    Rakip Kayseri maç cumartesi
    , milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada 2 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Kayserispor ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 14.00 itibarıyla satışa sunulacağı açıklandı. Batı (Numaralı) ve (Doğu Kapalı) tribünleri için satışa sunulacak biletlerin fiyatları şöyle: Kategori 1 - 60 TL, Kategori 2 - 55 TL, VIP 100 TL, 1903 Tribün Biletleri 100 - 140 TL.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:24
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