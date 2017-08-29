Mustafa Pektemek'e talip var
Kayserispor, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ve Siyah-Beyazlıların kadroda düşünmediği 29 yaşındaki golcü oyuncu Mustafa Pektemek'e teklif yapacak.
Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ve takımdan gönderilmek istenen Mustafa Pektemek'e, Kayserispor kanca attı. Sarı-kırmızılıların, 29 yaşındaki golcü oyuncu için Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı.
BAŞAKŞEHİR'DE 9 GOL ATTI
Süper Lig'de geçen sezon Medipol Başakşehir forması giyen Mustafa Pektemek, 43 resmi maçta forma giyerken, attığı 9 golle turuncu-lacivertli takımın başarısında önemli pay sahibi olmuştu.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 15:17
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 22
Yorum
İsmail YOLCU Bize gelenlerin hepsi sonradan bomba çıkıyor! zaten. Bize bomba değil futbolcu lazım.
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 7
Yorum
İsmail YOLCU Artık sıktı. Göndersinler hep kendi Milli Takımında oynasın.
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Beşiktaş'ta kadro değişiyor
Toplam 4
Yorum
eraycan tolgay talisca ve ozinin durumuna göre değişimli oynamalı
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