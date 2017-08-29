 Mustafa Pektemek'e talip var – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    'e talip var

    <a href="/index/mustafa-pektemek?id=eb62e5b3-c652-418b-8c15-5f2558e69d26" class="" rel="tag">Mustafa Pektemek</a>'e talip var

    , 'ta forma şansı bulamayan ve Siyah-Beyazlıların kadroda düşünmediği 29 yaşındaki golcü oyuncu 'e teklif yapacak.

    'ta forma şansı bulamayan ve takımdan gönderilmek istenen 'e, kanca attı. Sarı-kırmızılıların, 29 yaşındaki golcü oyuncu için 'a teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

    BAŞAKŞEHİR'DE 9 GOL ATTI

    Süper Lig'de geçen sezon Medipol Başakşehir forması giyen , 43 resmi maçta forma giyerken, attığı 9 golle turuncu-lacivertli takımın başarısında önemli pay sahibi olmuştu.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:17
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