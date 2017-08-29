Hasselbaink'ten Sergen Yalçın itirafı
Chelsea ve Hollanda Milli Takımı'nın efsane golcüsü Jimmy Floyd Hasselbaink, 2003'te Beşiktaş'ın Chelsea'yi Londra'da yendiği Şampiyonlar Ligi grup maçında Sergen Yalçın'ın defansı öldürdüğünü itiraf etti
Chelsea ve Hollanda Milli Takımı'nın eski gol makinesi Jimmy Floyd Hasselbaink'ten yıllar sonra Beşiktaş ve Sergen Yalçın itirafı geldi.
BeinSports'a açıklamalarda bulunan efsane golcü, "Beşiktaş, Chelsea'yi Stamford Bridge'de yenmişti, o günü hatırlıyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Çok iyi hatırlıyorum. Beşiktaş'la oynamadan önce Schalke ile karşılaşıp 1-0 kazanmıştık. Ama Beşiktaş'a kaybettik, sanırım 2-0'dı. Sergen gol atmıştı. Büyük oyuncu. Defansı öldürmüştü. Hatırlıyorum."
Yıldız isim Sergen Yalçın'dan bahsederken yanaklarını şişirerek 'Sergen büyük oyuncuydu' dedi. Hasselbaink tek cümle ile Sergen Yalçın'ın hem yeteneklerini hem de futbol oynadığı dönemdeki kilolarını gönderme yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim 2003'te Londra'da oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı takım Sergen Yalçın'ın golleriyle 2-0 kazanmıştı.
Öte yandan efsane golcü daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını ancak İngiltere'de kalmayı tercih ettiğini anlattı.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 11:54
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 4
Yorum
8 Eylül e az kaldı Fb transferler ve uyum sürecini 8-10 hftayı 6 puan geriden takip etmeyi başarırsa şampiyon olur. Transferler geç gelecek belli.
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Neto'dan sonra o isim de bitti
Toplam 11
Yorum
/*/ guılyano yalancı 10 numaraymış..bu adam niye getirldi..ben arfa 10 numara.
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G.Saray’ı seçti!
Toplam 29
Yorum
alibeker GALATASARAY'I SEÇTİ, NE DEMEK? GALATASARAY DIŞINDA HANGİ TAKIM ONU İSTEDİ DE SEÇİM YAPTI? TALİBİ ÇIKMAYINCA GALATASARAY KULÜBÜNE YAMAMAYA ÇALIŞIYORLAR, BAŞARACAKLAR DA!
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