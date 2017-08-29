 Gökhan Gönül'den kötü haber! – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    'den kötü haber!

    Gökhan Gönül'den kötü haber!

    'ın deneyimli futbolcusu 'ün sahalara dönüşü ertelendi.

    'ın Konyaspor ile oynadığı Süper Kupa maçı öncesi sakatlık geçirdiği kaval kemiğinden ameliyat edilen 'ün Eylül ayı başında yeşil sahalara döneceği açıklanmıştı.

    Ancak dün yapılan kontroller sonucu yıldız futbolcunun tam hazır olması ve sıkıntı yaşamaması için dönüş tarihi Ekim'e ertelendi.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:16
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