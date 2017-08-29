Gökhan Gönül'den kötü haber!
Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Gökhan Gönül'ün sahalara dönüşü ertelendi.
Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı Süper Kupa maçı öncesi sakatlık geçirdiği kaval kemiğinden ameliyat edilen Gökhan Gönül'ün Eylül ayı başında yeşil sahalara döneceği açıklanmıştı.
Ancak dün yapılan kontroller sonucu yıldız futbolcunun tam hazır olması ve sıkıntı yaşamaması için dönüş tarihi Ekim'e ertelendi.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 14:16
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Dinamo Kiev Başkanı'ndan rest!
Toplam 7
Yorum
rumuzumyok ön protokol imzalandı devre arası kesin bizim onu imzaladığı için kulubunden habersiz resti yedik :)
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Galatasaraylı isim takımdan ayrılıyor
Toplam 4
Yorum
Abdullah Bugra Atasoy geçen sene ayakta kalan tek isim Hakan Balta idi.Ama Futbol nankör. Bu yıl bu takımda oynayacak tek adamdı.
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F.Bahçe'de son çare Webo
Toplam 12
Yorum
Angry Bird olur olur, uygun bir paraya iyi olur. sorunsuz futbolcu
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