 En karışık grup! – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    En karışık grup!

    En karışık grup!

    Avrupa’nın önde gelen medya kuruluşları, ’nde ’ın da içinde yer aldığı G Grubu’nu ‘En dengeli ve en zor grup’ olarak gösteriyor.

    'nde grup kuraları çekiminin ardından tahminler ve yorumlar devam ediyor. Başta İngiliz basını olmak üzere Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşlarının yaptığı değerlendirmelerde G Grubunda tahminler çok değişken olurken, Şampiyonlar Ligi gruplarında en karışık grup olarak G grubu gösterildi. Birçok medya organında Monaco favori olsa da, Monaco'nun gruptan çıkmamasının da çok büyük bir sürpriz olarak görülmeyeceği belirtiliyor.

    ŞANSLAR ÇOK YAKIN
    Ancak G Grubu'nun belki de Şampiyonlar Ligi tarihindeki en dengeli grup olduğu üstünde durulurken, 4 takımın da birbirine yakın güçte olduğu, grubun kırıcı olacağı ve puan barajının düşük kalacağı Avrupa medyasında ana konu oldu. Ağırlıklı olarak Monaco ve Leipzig'e şans verilirken, birçok yorumcu Beşiktaş ve Porto'ya da yüksek şans veriyor.

    JOVETİC MONACO'DA
    'ın Şampiyonlar Ligi G Grubunda rakiplerinden Monaco önemli bir transfere imza attı. Inter'den forvet oyuncusu Jovetic'i kadrosuna katan Monaco, forvet hattında Falcao ile birlikte elini güçlendirmiş oldu. Jovetic, yeni takınının formasıyla objektiflere poz verirken, PSG'ye transferi an meselesi olan Mbappe'nin de bu transferin ardından gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    KAMPL, LEİPZİG'E!
    Kartal'ın gruptaki rakiplerinden Leipzig önemli bir yıldızı kadrosuna katmak üzere. Alman basını 'Kicker'de yer alan habere göre, Bayern Leverkusen takımı ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan merkez orta saha oyuncusu Kevin Kampl'ın Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği Leipzig takımına transfer olacağı yazıldı. Leipzig transfere bugüne kadar 37 milyon euro bonservis bedeli harcamış durumda.

    PORTO 4'TE 4 YAPTI
    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G grubundaki rakibi Porto, Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde aynı gruba düştüğü Braga'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Porto, bu galibiyetle Premier Lig'inde 4'te 4 yaptı. Porto 20 şutta 7 isabet bulurken, bunlardan 1'i golle sonuçlandı. Braga maçında %55'lik topla oynama oranı tutturan Porto; 325 pasla oynarken, %82'lik bir başarılı oranı yakaladı.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:28
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