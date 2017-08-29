En karışık grup!
Avrupa’nın önde gelen medya kuruluşları, Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın da içinde yer aldığı G Grubu’nu ‘En dengeli ve en zor grup’ olarak gösteriyor.
ŞANSLAR ÇOK YAKIN
Ancak G Grubu'nun belki de Şampiyonlar Ligi tarihindeki en dengeli grup olduğu üstünde durulurken, 4 takımın da birbirine yakın güçte olduğu, grubun kırıcı olacağı ve puan barajının düşük kalacağı Avrupa medyasında ana konu oldu. Ağırlıklı olarak Monaco ve Leipzig'e şans verilirken, birçok yorumcu Beşiktaş ve Porto'ya da yüksek şans veriyor.
JOVETİC MONACO'DA
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubunda rakiplerinden Monaco önemli bir transfere imza attı. Inter'den forvet oyuncusu Jovetic'i kadrosuna katan Monaco, forvet hattında Falcao ile birlikte elini güçlendirmiş oldu. Jovetic, yeni takınının formasıyla objektiflere poz verirken, PSG'ye transferi an meselesi olan Mbappe'nin de bu transferin ardından gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
KAMPL, LEİPZİG'E!
Kartal'ın gruptaki rakiplerinden Leipzig önemli bir yıldızı kadrosuna katmak üzere. Alman basını 'Kicker'de yer alan habere göre, Bayern Leverkusen takımı ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan merkez orta saha oyuncusu Kevin Kampl'ın Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği Leipzig takımına transfer olacağı yazıldı. Leipzig transfere bugüne kadar 37 milyon euro bonservis bedeli harcamış durumda.
PORTO 4'TE 4 YAPTI
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G grubundaki rakibi Porto, Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde aynı gruba düştüğü Braga'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Porto, bu galibiyetle Premier Lig'inde 4'te 4 yaptı. Porto 20 şutta 7 isabet bulurken, bunlardan 1'i golle sonuçlandı. Braga maçında %55'lik topla oynama oranı tutturan Porto; 325 pasla oynarken, %82'lik bir başarılı oranı yakaladı.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:28
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Trabzonspor 3 gün izinli
Toplam 3
Yorum
aga Ersun hoca aslında kendine izin verdi, takıma izin vermese nasıl bir yerlere gidecek, nede olsa Göztepe maçından sonra hakettiler...
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Kocaman gönderme!
Toplam 29
Yorum
aga Olcay sen Hocana sor bakim, 3-2 yenilen takım 87.dakikada oyuncumu değiştirir, hangi mantığa uyar, galiba skoru karıştırdı ersun hoca.
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Mutlu son çok yakın
Toplam 14
Yorum
Kml61 Ersun yanalla olmaz bu iş. Kim gelirse gelsin. Bir buçuk yıldır takımın oynadığı futbolda bir ilerleme yok.
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