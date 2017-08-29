 Dinamo Kiev Başkanı'ndan rest! – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Dinamo Kiev Başkanı'ndan rest!

    Dinamo Kiev Başkanı'ndan rest!

    Beşiktaş’ın, Hırvat stoper ile ön protokol imzalaması Dinamo Kiev’i kızdırdı. Başkan Surkis, “, 8 milyon Euro. Şimdi alırsanız alın, olmazsa devre arası bedava gelsin. Paraya ihtiyacım yok” diyerek Kartal’a rest çekti

    Beşiktaş'ta adeta yılan hikayesine dönen Domagoj transferi konusunda her gün yeni gelişmeler yaşanıyor...

    Gazete Habertürk'teki habere göre; Hırvat stoperin ocak ayında serbest kalacak oluşundan yararlanmak isteyen ve oyuncuyla ön protokol yapan Siyah-Beyazlılar, bu durumu öğrenen Dinamo Kiev Başkanı İgor Surkis'in beklenmedik resti ile karşılaştı.

    'nın, Kartal'la ön protokol imzalaması ve görüşmeye gittiğini geç söylemesine kızan Surkis, başkan Fikret Orman'a transfer konusunda şok bir yanıt verdi.

    TRANSFER OCAK AYINA KALDI
    Dinamo Kiev başkanının, "Vida'nın bonservisi 8 milyon Euro. Şimdi alırsanız alın, olmazsa devre arası size bedava gelsin. Benim paraya ihtiyacım yok" demesi Orman ve yönetimini şoke etti.

    28 yaşındaki yıldızı normalde alacaklarına karşılık kadroya katmayı planlayan yönetim, bu yanıttan sonra ne yapacağını şaşırdı. Sukis'in tutarsız davranışlarından rahatsız olan Orman'ın, son anda farklı bir gelişme yaşanmazsa transferi ocak ayında bitireceği belirtildi.

    MİLLİ ARADA RAKİP KAYSERİ
    Süper Lig'e verilen milli maç aralarını hazırlık karşılaşmalarıyla değerlendiren Beşiktaş, bu hafta sonu Vodafone Park'ta Kayserispor'la oynayacak. Özellikle yeni transfer Alvaro Negredo'nun form yakalaması adına böyle bir maçın iyi olacağını düşünen teknik direktör Şenol Güneş, milli takımlarına gitmeyen oyuncuların da son durumlarını görme şansı bulacak. Günü henüz netleşmeyen mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:51
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