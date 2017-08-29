 Deplasman maçlarına vize çıkmadı – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Deplasman maçlarına vize çıkmadı

    Deplasman maçlarına vize çıkmadı

    yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarına taraftar götürülmeyeceğini resmen açıkladı.

    Dünkü gazetede çıkan 'tur' ilanlarının ardından BJK Travel bir açıklama yaparak, " yönetiminin almış olduğu karara istinaden, bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarımız için deplasmana taraftar götürülmeyecektir. Gazetede çıkan ilanımız bu karar öncesinde planlanmış olup, geçerliliğini yitirmiştir" denildi.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Deplasman maçlarına vize çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.