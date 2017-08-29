 'Bizler inandık siz de inanın' – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    'Bizler inandık siz de inanın'

    'Bizler inandık siz de inanın'

    Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının 'nde gruptan çıkacağından emin.

    Siyah-beyazlılar G Grubu'nda Monaco, Porto ve Leipzig ile mücadele edecek. Kuraların çekilmesinin ardından 'ın gruptan çıkıp-çıkamayacağı konusu tartışılmaya başlandı. "Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubundan çıkacağına inanıyor musunuz?" anketine katılan 16 bin 22 siyah-beyazlı taraftarın %86.33'ü Beşiktaş'ın gruptan çıkacağına inanırken, sadece %13.66'sı olumsuz yönde oyunu kullandı. Kuralar çekildiğinde daha düşük olan 'gruptan çıkarız' oranı, yeni transferlerin takıma daha fazla katkı yapacağına inanılmasının ardından giderek arttı.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:41
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