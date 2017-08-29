Beşiktaş'ta kadro değişiyor
Şenol Güneş, milli ara sonrasında kadroda yeni transferlere yer açacak tecrübeli çalıştırıcı, bu sürede uyum sürecini tamamlamasını beklediği; Medel, Lens ve Negredo’yu Karabükspor mücadelesinde sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 haftayı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş'in yeni transferlerle ilgili kararları tartışma konusu olmuştu. Jeremain Lens'le Kasımpaşa karşılaşmasında 16 dakika, Gary Medel'i ise 17 dakika görevlendiren Güneş'in, Alvaro Negredo'yu da 3 maçta da sonradan oyuna alıp toplamda 29 dakika süre tanımıştı.
Lens ve Medel'i Bursaspor karşılaşmasında yedek kulübesinde bekleten şampiyon teknik adam, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Büyük isimler büyük performanslar gösterirse formayı kapabilir" diyerek henüz 90 dakika için hazır olmadıklarını belirtmişti. 65 yaşındaki teknik adamın, milli arada oyuncularının form olarak zirveyle çıkmasını beklediği ve 10 Eylül'deki Karabükspor maçında bu 3 isme de kadroda yer açabileceği öğrenildi.
Bursa sonrası kriz çıkmıştı
Şilili yeni transfer Gary Medel, Bursaspor karşılaşmasında kendisini ısınmaya gönderen ancak oyuna almayan teknik direktör Şenol Güneş'e tepki göstermişti. 30 yaşındaki futbolcu, maç devam ederken soyunma odasına gitmiş sonrasında kulüp çalışanlarının müdahalesi sonrasında sahaya geri dönmüştü. Öte yandan son 7 dakika sahada kalan Tolgay Arslan da maç sonunda soyunma odasında eşyalarını toplayıp hocasını beklemeden stattan ayrılmıştı.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 11:37
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G.Saray’ı seçti!
Toplam 32
Yorum
espanyol feguli iyileşip arda gelirse belhanda ve gomisin etkinliğinin artacağını takımın daha olgun oynayacağını duşunuyorum
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 8
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ferhat ya bu iş bu kadar zormu.bız taraftar olarak görüyoruz stoper sol bek iki yönlü orta saha forvet sag acık lazım aykutla baskan göremıyomu
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Neto Fener'de!
Toplam 37
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FİZİKÇİ08 ya arkadaşlar bjk aldığı marceloyu kim tanıyordu ya da sosayı nerden aldı karkivden yada bizim kjer çokmu tanınmıştı keza ,edu,luciano sabır
Beşiktaş'ta kadro değişiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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