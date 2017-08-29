Beşiktaş'ta bütçe eksiye geçti!
Taraftarları sevindiren transferlere imza atan Beşiktaş'ta gözden çıkarılan oyuncuların hala gönderilememesi sebebiyle siyah beyazlı kulüpte ekonomik kriz baş gösterdi...
Pepe, Lens, Negredo, Medel ve Orkan'ı kadrosuna katan siyah beyazlı ekip, takımla yolları ayrılması planlanan isimlerin hala elden çıkarılamaması nedeniyle ekonomik sıkıntı içine girdi.
Yeni transferlere ödenecek paralar yüzünden bütçede eksiye geçen siyah-beyazlı yönetim, U-21'e gönderdiği Aras, Boyko, Franco ve Milosevic'le yolların ayrılmaması durumunda kadrodan bir oyuncuyu bonservisiyle satmak zorunda kalacak.
Bu isimlerin başındaysa teklif alan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Necip Uysal ve Mustafa Pektemek gibi isimler...
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 09:28
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G.Saray’ı seçti!
Toplam 1
Yorum
gs Gelmeeeee sakın batırma takımı
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''Taraftar her zaman haklıdır''
Toplam 1
Yorum
POYRAZ Volkan senin iyi bir FB li olduğunu biliyoruz çokda hizmet ettin ama artık vucudun buna müsaade etmiyor refleks denen olay sende bitmiş yapm
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Ocak'ta gelecek dertler bitecek
Toplam 1
Yorum
evet ne o paranız mı yetmedi kiralıkçılar demirörenden kredi çekin yardımcı olur
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