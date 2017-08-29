Beşiktaş'ta bütçe eksiye geçti!

Pepe, Lens, Negredo, Medel ve Orkan'ı kadrosuna katan siyah beyazlı ekip, takımla yolları ayrılması planlanan isimlerin hala elden çıkarılamaması nedeniyle ekonomik sıkıntı içine girdi.

Yeni transferlere ödenecek paralar yüzünden bütçede eksiye geçen siyah-beyazlı yönetim, U-21'e gönderdiği Aras, Boyko, Franco ve Milosevic'le yolların ayrılmaması durumunda kadrodan bir oyuncuyu bonservisiyle satmak zorunda kalacak.

Bu isimlerin başındaysa teklif alan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Necip Uysal ve Mustafa Pektemek gibi isimler...