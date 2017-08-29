18'lik yetenek Kartal oldu

Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer geldi. Siyah-beyazlılar Rennes B takımından 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Marlon Üçüncü'yü U21 takımına transfer etti.



Siyah-beyazlı taraftarlar, Üçüncü'ye sosyal medya hesaplarından 'Beşiktaş'a hoş geldin' mesajları attı. Genç oyuncu da gelen mesajlara retweet yaparak karşılık verdi.



Marlon Bülent Üçüncü U18 Milli Takımımızın, 24-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Slovakya'da katıldığı Slovakya Kupası kadrosunda yer almıştı.



