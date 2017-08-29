 18'lik yetenek Kartal oldu – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    18'lik yetenek Kartal oldu

    18'lik yetenek Kartal oldu

    Beşiktaş, Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in B takımında forma giyen 18 yaşındaki Türk futbolcu Marlon Bülent Üçüncü'yü kadrosuna kattı.

    Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer geldi. Siyah-beyazlılar Rennes B takımından 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Marlon Üçüncü'yü U21 takımına transfer etti.

    Siyah-beyazlı taraftarlar, Üçüncü'ye sosyal medya hesaplarından 'Beşiktaş'a hoş geldin' mesajları attı. Genç oyuncu da gelen mesajlara retweet yaparak karşılık verdi.

    Marlon Bülent Üçüncü U18 Milli Takımımızın, 24-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Slovakya'da katıldığı Slovakya Kupası kadrosunda yer almıştı.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:01
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