18'lik yetenek Kartal oldu
Beşiktaş, Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in B takımında forma giyen 18 yaşındaki Türk futbolcu Marlon Bülent Üçüncü'yü kadrosuna kattı.
Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer geldi. Siyah-beyazlılar Rennes B takımından 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Marlon Üçüncü'yü U21 takımına transfer etti.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Üçüncü'ye sosyal medya hesaplarından 'Beşiktaş'a hoş geldin' mesajları attı. Genç oyuncu da gelen mesajlara retweet yaparak karşılık verdi.
Marlon Bülent Üçüncü U18 Milli Takımımızın, 24-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Slovakya'da katıldığı Slovakya Kupası kadrosunda yer almıştı.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 11:01
-
Beşiktaş'ta bütçe eksiye geçti!
Toplam 6
Yorum
KARAKARTAL SİZDE GÖRECEKSİNİZ BEŞİKTAŞ TÜM ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEK BU SENE YİNE ŞAMPİYONUZ KİMSE UMUTLANMASIN BOŞ YERE
-
G.Saray’ı seçti!
Toplam 32
Yorum
espanyol feguli iyileşip arda gelirse belhanda ve gomisin etkinliğinin artacağını takımın daha olgun oynayacağını duşunuyorum
-
Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 8
Yorum
ferhat ya bu iş bu kadar zormu.bız taraftar olarak görüyoruz stoper sol bek iki yönlü orta saha forvet sag acık lazım aykutla baskan göremıyomu
18'lik yetenek Kartal oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.