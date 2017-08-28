‘Sırrımız arkadaşlık ve Şenol hoca’

Oğuzhan Özyakup'un milli takıma çağrılmaması tepki çekmişti. Lucescu'nun tercihi FIFA'yı da ters köşe yaptı. Futbolun patronu, kadroda olacağını düşünüp milli arada Oğuzhan ile yaptığı röportajı yayınladı. Oğuzhan, "İlk maçın Ukrayna ile olması Lucescu için de ilginç olacak. Kazanmak için her şeyi yapacağız" derken, "Beşiktaş'ta başarımızın sırrı takımdaki arkadaşlık. Şenol hoca da çok iyi bir teknik adam" diye konuştu.