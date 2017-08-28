 Sebep kulübe korkusu! – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Sebep kulübe korkusu!

    Sebep kulübe korkusu!
    Siyah-beyazlı ekipte Quaresma başta bazı oyuncular son maçlarda 'şahsi' oyuna yönelmişti. Bunun sebebinin 'zengin kulübe' olduğu ileri sürüldü. Artık Lens gibi bir alternatifi olan Q7'nin formaı kaptırmamak için kendini daha çok göstermeye çalıştığı belirtildi. Cenk Tosun da Negredo nedeniyle aynı sıkıntıyı yaşıyor.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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