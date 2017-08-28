''Parayı sokakta bulmadık''
Metin Albayrak, Vida’yı şartlarına uyarsa alacaklarını söyledi. “Kiev’e teklifimizi sunduk. Şartlarımıza uyarsa Vida’yı bu transfer döneminde alacağız Ocakta sözleşmesi bitiyor. 4 ay için o kadar para verilir mi? Parayı sokakta bulmadık.
BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR
Vida'nın da Beşiktaş'a gelmek istediğini vurgulayan Albayrak, "Ancak bütçemizi iyi kullanmak zorundayız. Parayı sokakta bulmadık. Kulübün menfaati için en iyi şartlarda, bütçemize uygun şekilde transfer yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. Dinamo Kiev Başkanı Igon Surkis, Vida'ya en iyi teklifi Beşiktaş'ın sunduğunu açıklamıştı. Surkis, koşullar sağlanırsa transfere izin vereceğini de vurgulamıştı.
BEŞİKTAŞ'I KISKANIYORLAR
Albayrak, başarılarının artık kıskanıldığını savundu: "Üç sene önce ne olacağı belli olmayan bir takım vardı. Şimdi stadını yaptı, şampiyonluklar alıyor. Bayram tatili başladı ama taraftarımız stadı tamamen doldurdu. Beşiktaş parlayan bir yıldız, gelirleri yükseliyor, haliyle kıskanılacak. Bu durumdan etkilenmeyeceğiz. Ayaklarımız yere basacak, işimizi yapacağız."
OĞUZHAN ALTINDAN KALKAR
Milli takıma çağrılmayan Oğuzhan Özyakup ile ilgili de konuşan Albayrak, "Lucescu çok beğendiğimiz ve herkesin takdir ettiği bir teknik adam. Tasarrufu bu yönde olmuş. Oğuzhan'ın nasıl bir futbolcu olduğunu herkes biliyor. Bunlar futbolda olabilen durumlar. Oğuzhan çok çalışkan bir oyuncu, yeteneği de karakteri de var. Bunun altından kalkar" dedi.
ŞENOL HOCA HAK EDENİ OYNATIR
Metin Albayrak, Şenol Güneş'in istediği oyuncular alınmadığı için yeni transferleri oynatmadığı iddialarının 'doğru olmadığını' da söyledi: "Böyle bir şey kesinlikle yok. Hocamız çok dürüst, namuslu bir adam, hiçbir şekilde egosu yok. İntikam için böyle bir şey yapmaz. Hak edene formayı verir. Transferin nasıl yapıldığını başkanımız da daha önce açıkladı. Oynatmamak hocanın takdiri. Hazır görmüyordur ya da teknik, taktik anlamda mutlaka bir bildiği vardır. Pepe oynuyor, Negredo daha fazla süre almaya başladı. Böyle bir algıyla yıpratma kampanyası yapmaya, Şenol Güneş ile başkanın arasını açmaya çalışıyorlar. Daha önce de Ahmet Nur Çebi ile başkanın arasını açmak için bu tarz haberler yapılıyordu. Böyle bir şeyin olmadığını anlatmaya çalışıyoruz ama kimse anlamıyor. İki yıldır da şampiyon oluyoruz. Hocamızla çok iyi, sevgi ve saygıya dayanan ilişkimiz var."
TAKIM HER GÜN ÜSTÜNE KOYUYOR
Takımın her gün performansının yükseldiğini belirten Albayrak, seri galibiyetlerin yolda olduğunu söyledi: "İki yıldır çıtayı o kadar yükseğe koyduk ki herkes aynı futbolu bekliyor. Geçen sezonki kadrodan bazı oyuncuların performansında düşüş oldu. Yeni katılanlar takıma alışıyor. Atiba eski performansına dönüyor, Caner anormal istekli oynadı. Takım bir tık daha yukarı çıktı. Bursaspor da iyi oynadı, çok zorladı ama kazanmayı başardık. Bundan sonra bir seri başlayacak."
VEDA ETMİŞTİ
Domagoj Vida, UEFA Avrupa Ligi'nde Maritimo'yu 3-1 yenerek gruplara kaldıkları karşılaşmanın ardından taraftarlara ve basın mensuplarına veda etmişti. "Taraftarlara teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duygulandım. Transferimle ilgili olarak henüz bir kulüple anlaşmadım. Başkan biliyor, kararı o verecek" ifadelerini kullanan Hırvat stoperin, Beşiktaş ile Dinamo Kiev'in anlaşmasını beklediği belirtiliyor
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:25
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 13
Yorum
Hagi Aynen katılıyorum.Ya kendini yere atıyor.Ya bencilce şut atıyor.Bu takımın oyuncusu değil kesinlikle
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Penaltı isyanı!
Toplam 2
Yorum
nevzat bu pozisyon penaltıysa ve sarı kartı oldugu halde bide itirazdan neden ikinci sarı cıkmıyo
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''Üretken olamadık''
Toplam 22
Yorum
ERAY TS Uzun taç attırmayla, stoperleri sağa sola göndermeyle, sürekli kanatları kullanmaya çalışmayla teknik direktör olunmuyor Yanal bırak git art
''Parayı sokakta bulmadık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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