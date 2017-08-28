'O topları Talisca’ya bırak!'

Bursaspor maçında kazanılan frikik atışını kullanmakta ısrar eden Ricardo Quaresma'ya uyarı geldi. Teknik heyet, Talisca için çok uygun bir noktada olmasına rağmen topu kendisi kullanan Portekizli yıldıza, "O tip pozisyonlarda atışı Talisca'ya bırak" ikazı yaptı. Talisca geçen sezon frikikten 5 gol kaydetmişti.