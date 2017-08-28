Minik Mileyn’e forma

Sosyal medyada yazdığı mektupla Beşiktaş'a olan sevgisini paylaşan 9 yaşındaki Mileyn Marangoz'a, takım adına kaptan Tolga Zengin imzalı bir mektupla cevap verildi: "Mektubunu okuduk. Şampiyonluk ve 3. yıldız seni çok mutlu etmiş. İnşallah bu sezon da şampiyon olacağız. Sana bizden hatıra bir forma yolluyoruz."