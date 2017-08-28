 Minik Mileyn’e forma – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Minik Mileyn’e forma

    Minik Mileyn’e forma
    Sosyal medyada yazdığı mektupla Beşiktaş'a olan sevgisini paylaşan 9 yaşındaki Mileyn Marangoz'a, takım adına kaptan Tolga Zengin imzalı bir mektupla cevap verildi: "Mektubunu okuduk. Şampiyonluk ve 3. yıldız seni çok mutlu etmiş. İnşallah bu sezon da şampiyon olacağız. Sana bizden hatıra bir forma yolluyoruz."
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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