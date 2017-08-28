Mbappe müjdesi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco'nun yıldız ismi Kylian Mbappe'nin PSG'ye satışı tamamlanmak üzere... Fransız basını, PSG'nin Monaco'yu 150 milyon euro ve Lucas Moura karşılığında ikna ettiğini duyurdu. L'Equipe, 19 yaşındaki genç forvetin yeni kulübünde yıllık 13 milyon euro kazanacağını dile getirdi.