Leipzig, Bruma ile coştu | İZLEYİN

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden RB Leipzig, Bundesliga'nın 2. haftasında sahasında Freiburg'u 4-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:16
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Galatasaray'a müjdeli haber
Toplam 13
Yorum
Malina bir tanede forvet lazim, arada gomizi dinlendirmek lazim, zaten adam kalp rahatsizligi varmis
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Yanal ile sıkıntılı başlangıçlar
Toplam 3
Yorum
yorumcu ersun yanal takımı mahalle takımı gıbı oynatıyor
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Emre Belözoğlu'ndan F.Bahçe'ye yanıt
Toplam 13
Yorum
Yönetim çıkış arıyor Buna transfer teklifi yapmak FB'yi küçük düşürmektir,ayrıca yönetimin acizliğinin ve tıkanmışlığının göstergesidir
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