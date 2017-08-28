Leipzig, Bruma ile coştu | İZLEYİN

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden RB Leipzig, Bundesliga'nın 2. haftasında sahasında Freiburg'u 4-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

78'de oyuna giren Bruma, 80'de harika bir golle siftah yaptı. G Grubu'nun favorisi Monaco, evinde ağırldığı Marsilya'yı 6-1 yenerek lider PSG ile birlikte 4'te 4 yaptı. Beşiktaş'ın diğer rakibi Porto ise, Braga deplasmanında 1-0 kazandı.



