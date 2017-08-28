İstenmeyen 4’lü U21’e!

Teknik heyet tarafından kadroda düşünülmeyen Pedro Franco, Milosevic, Boyko ve Aras Özbiliz, U21 takımına gönderildi.

Kararın kadronun çok şişkin olması ve antrenmanların 32 kişi ile yapılması yüzünden alındığı bildirildi. Yönetim, dört oyuncu için gelen teklifleri değerlendirerek yollarını ayırmayı planlıyor.



Takıma 3 gün izin

Teknik direktör Şenol Güneş, Bursaspor'u kayıpsız geçen futbolculara milli ara nedeniyle 3 gün izin verdi. Siyah-beyazlılar izinin ardından ligin 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına 30 Ağustos Çarşamba günü başlayacak. Çift idman yapacak olan Kartal'ın çalışma saatleri 10.30 ve 18.00.