 İstenmeyen 4’lü U21’e! – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İstenmeyen 4’lü U21’e!

    İstenmeyen 4’lü U21’e!

    Teknik heyet tarafından kadroda düşünülmeyen , , ve , U21 takımına gönderildi.

    Kararın kadronun çok şişkin olması ve antrenmanların 32 kişi ile yapılması yüzünden alındığı bildirildi. Yönetim, dört oyuncu için gelen teklifleri değerlendirerek yollarını ayırmayı planlıyor.

    Takıma 3 gün izin
    Teknik direktör Şenol Güneş, Bursaspor'u kayıpsız geçen futbolculara milli ara nedeniyle 3 gün izin verdi. Siyah-beyazlılar izinin ardından ligin 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına 30 Ağustos Çarşamba günü başlayacak. Çift idman yapacak olan Kartal'ın çalışma saatleri 10.30 ve 18.00.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İstenmeyen 4’lü U21’e! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.