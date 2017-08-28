Caner ve Cenk Milli Takım’a

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen Caner Erkin ve Cenk Tosun bugün ay-yıldızlı ekibin kampına katılacak. İki oyuncu 2 ve 5 Eylül tarihlerinde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağımız Dünya Kupası grup eleme maçları süresince takımdan ayrı kalacak. Yabancı oyunculardan da milli takımlarına çağrılan isimler ülkelerine doğru yola çıktılar