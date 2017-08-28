 Caner ve Cenk Milli Takım’a – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Caner ve Cenk Milli Takım’a

    Caner ve Cenk Milli Takım’a
    A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen Caner Erkin ve Cenk Tosun bugün ay-yıldızlı ekibin kampına katılacak. İki oyuncu 2 ve 5 Eylül tarihlerinde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağımız Dünya Kupası grup eleme maçları süresince takımdan ayrı kalacak. Yabancı oyunculardan da milli takımlarına çağrılan isimler ülkelerine doğru yola çıktılar
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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